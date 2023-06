Tours : des manifestants huent les spectateurs du concert de Gérard Depardieu, accusé de violences sexuelles

Une soixantaine de manifestants se sont réunis devant la gare de Tours à 18 heures ce samedi 10 juin. Associations féministes, syndicats et partis politiques s'étaient donnés rendez-vous pour manifester contre la venue de Gérard Depardieu à Tours. Le comédien, accusé de violences sexuelles , est en tournée dans toute la France pour son concert de reprises des chansons de Barbara.

"Depardieu, l'aigle noir, c'est toi !", ont scandé les manifestants. Référence à la chanson de Barbara dans laquelle elle aborde le viol incestueux qu'elle a subi par son père. "Qu'est-ce que Barbara aurait dit ?!", s'interroge des manifestants. D'abord réunis devant la gare de Tours, ils se sont ensuite postés devant l'entrée du Palais des Congrès pour dénoncer la tenue de ce concert. "La honte", pouvait-on entendre.

Les manifestants devant l'entrée du Palais des Congrès de Tours © Radio France - Laurette Puaud

"Doit-on séparer l'artiste de la personne ?", s'interroge une spectatrice

"Je viens le voir chanter, c'est tout", "je viens voir l'homme et pas le monstre", s'exclamaient certains spectateurs. D'autres, plus gênés, découvraient presque les accusations à l'encontre du comédien. "Je voulais le voir chanter, je ne savais pas qu'il était accusé par autant de femmes. Doit-on séparer l'artiste de la personne ? Et Céline ? Woody Allen ? Je me questionne", dit une spectatrice. Justement, des manifestants distribuaient des tracts à l'entrée du spectacle pour expliquer leur présence.

Les spectateurs oppressés par les huées des manifestants © Radio France - Laurette Puaud

Bon nombre de spectateurs devaient passer entre les manifestants et les policiers pour rentrée dans la salle. Une haie "d'honneur" accompagnée de huées, auxquelles certains réagissaient de manière plus virulente. Les organisateurs du spectacle ont fait rentrer le public rapidement dans la salle.

La tournée "Depardieu chante Barbara" se termine donc dans l'agitation. Ses concerts au Havre et à Chambéry ces 11 et 14 juin ont été annulés "pour des raisons indépendantes de notre volonté", indique la production. Le prochain concert devrait se tenir à Marseille, où là aussi, des associations se mobilisent pour empêcher sa venue .