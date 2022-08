L'ail rose de Billom mis à l'honneur lors de la 38ème Foire à l'ail ce week-end

L'ail rose est à nouveau à la fête dans les rues de Billom ce week-end. 17 producteurs du précieux "or rose" sont présent pour la 38ème Foire à l'ail. Ce rendez-vous est devenu un incontournable pour ce territoire labélisé Site remarquable du goût.

Dans les allées, les passants ont leurs petites habitudes. Patrice s'arrête au stand de Nelly Choffrut, productrice d'ail à Espirat. L'ail, ce retraité en met partout : "dans l'aligot, en salade, pour faire une vinaigrette, dans un rôti de porc on va piquer à l'ail". Patrice qui apprécie la capacité de conservation de l'ail rose de Billom. "D'une année sur l'autre il peut nous rester quelques gousses" poursuit-il.

17 producteurs d'ail se réunissent pour participer à la Foire à l'ail de Billom ce week-end © Radio France - Thomas Loret

La sécheresse impacte la production

Nelly Choffrut, productrice d'ail avec son mari Pierre a prévu de vendre une tonne d'ail durant le week-end. Mais elle aurait pu en vendre plus. "On a eu très peu de précipitations au printemps, donc les gousses ne sont pas très grosses. En plus on a eu un orage de grêle ensuite", confie Nelly Choffrut. Conséquence, 40% de sa production sont devenus invendables.

C'est peut-être pour cela que certains producteurs ont renoncé à cultiver l'ail rose de Billom. "Ca demande de la main-d'œuvre pour tresser et mettre en filets", précise la productrice d'Espirat. A une époque, plus de 2.000 hectares étaient consacrés à la culture de l'ail sur le territoire de Billom. "Aujourd'hui il ne reste plus que 200 hectares" précise Jean Viera, adjoint au maire en charge de l'animation.