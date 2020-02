Agglomération paloise : l'aire d'accueil des gens du voyage devrait ouvrir à l'été 2020

Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage vient d'être signé, entre l'Etat et les Pyrénées-Atlantiques. Pascal Mora, maire de Gelos, en charge du dossier des gens du voyage dans l'agglomération paloise, était l'invité de France Bleu Béarn ce mardi.

Pau, France

"La grande nouveauté en 2019, c'est l'aire de grand passage. Les travaux sont en cours." Pascal Mora a dressé le bilan de ces six dernières années, à l'agglomération paloise. Au sujet des gens du voyage, le maire de Gelos en charge du dossier est revenu sur la signature du schéma d'accueil et d'habitat entre l'Etat et le département. "Cette aire de grand passage pourra accueillir 200 caravanes. Elle devrait être mise en activité l'été prochain." Le terrain est situé entre l'autoroute et la route de l'Aviation.

Le terrain est situé entre l'autoroute et la route de l'Aviation. - Google Map

Si l'arrivée des familles est bien organisée, cette aire devrait suffire

En revanche, cette nouvelle aire de grand passage ne pourra pas empêcher toutes les installations sauvages dans les communes autour de Pau. "Non, évidemment. Ce sont deux sujets totalement différents, reconnaît Pascal Mora. Les aires de grand passage accueillent des gens du voyage qui viennent de toute la France, tandis que d'autres petits groupes tournent régulièrement autour de l'agglo."

Une trentaine de terrains familiaux supplémentaires

Sur la trentaine de terrains familiaux à trouver, une douzaine sont déjà identifiés pour accueillir les familles qui changent régulièrement de commune autour de Pau. "Le but est que chaque commune puisse trouver un terrain pour accueillir trois ou quatre caravanes", explique l'élu.

C'est une question de volonté politique