L'aire d'autoroute de Sargé-lès-le-Mans fermée aux camions la nuit pour lutter contre le trafic de migrants

Sargé-lès-le-Mans, France

Le Mans était bien au centre d'un trafic de migrants. Les autorités le confirment, une semaine après l'arrestation d'une douzaine de passeurs et le démantèlement, le 21 janvier 2020, d'un campement dans une ancienne scierie, près du MMArena et du circuit des 24 Heures. Du fait de sa situation géographique et de la présence de plusieurs autoroutes, la Sarthe est, depuis plusieurs années, une plaque tournante du trafic de migrants. Le plus souvent, les passeurs introduisent ces personnes dans des camions pendant la nuit lorsque leurs chauffeurs dorment sur les aires autoroutes. Pour tenter de limiter ce trafic le parking de Sargé-lès-le-Mans sur l'A11 est provisoirement interdit aux poids-lourds pendant la nuit, annonce Nicolas Quillet, le préfet de la Sarthe : "J'ai pris un arrêté qui interdit le stationnement des camions sur cette aire entre 21h et 6h du matin, jusqu'au 1er avril 2020. Nous fermons de temps en temps des aires car nous sentons que le trafic est très fort à cet endroit et qu'il faut, d'une certaine manière, le casser".

Le trafic de migrants en augmentation

Par le passé, l'aire de Dissay-sous-Courcillon, sur l'A28, dans le Sud Sarthe avait été fermée pour les mêmes raisons. Mais la difficulté de ces décisions, c'est que souvent elles ne font que déplacer le problème. Le préfet de la Sarthe plaide ainsi pour une action collective, au delà des seuls départements. Nicolas Quillet appelle de ses vœux une action coordonnée, à l'échelle de la zone de défense qui rassemble vingt départements. "Il vaut mieux que nous étudions cela dans des plans d'ensemble à la mesure du domaine d'action de la direction zonale de la police de l'aire et des frontières. C'est elle qui est moteur dans ce domaine". D'après les forces de l'ordre le flux de migrants en Sarthe est en augmentation depuis environ trois ans et tout particulièrement ces derniers mois avec l'annonce de la sortie de la Grande Bretagne de l'Union Européenne.