L'aire de grand passage d'Avignon ne convient pas aux gens du voyage qui préfèrent l'Isle-sur-la-Sorgue

A l'Isle-sur-la-Sorgue, une quarantaine de caravanes de gens du voyage se sont installées depuis dimanche sur le terrain de rugby des Névons. Le maire refuse cette installation illégale. Il demande que les gens du voyages rejoignent l'aire de grand passage d'Avignon. Celle-ci est ouverte depuis quelques jours mais aucun groupe ne s'y installé car elle ne convient pas; il manque notamment des toilettes selon les gens du voyage.

ⓘ Publicité

Les gens du voyage de l'Isle-sur-la-Sorgue ont promis de partir dimanche.

Préjudice matériel et moral en cas d'occupation illégale

L'an passé, cinq groupes de gens du voyage s'étaient installés illégalement à l'Isle-sur-la-Sorgue, notamment sur l’hippodrome. La commune avait dépensé 65.000 euros pour remettre en état les lieux.

Le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue pointe aussi "le préjudice sur la perception de l’organisation d’une ville, de la société et de l’ordre. C’est la porte ouverte à faire tout, casser un portail, s’installer et ne pas partir ! " Pierre Gonzalvez souhaite que "les choses soient faites dans l’ordre : s’ils sont en petit nombre, ils peuvent venir dans notre accueil. S’ils sont en plus grand nombre, il y a aujourd’hui une aire d’accueil dont notre communauté de communes a financé le verdissement. Donc ils doivent aller sur cette aire de grand passage. Auparavant il y avait un argument juridique car le département n’était pas en conformité avec la loi. Aujourd’hui le Vaucluse est en conformité avec la loi avec l’aire de grand passage de Bonpas*. Les installations illégales ne sont plus acceptables"*.

L'aire n'est pas les normes pour les gens du voyage

La quarantaine de caravanes s'est branchée sur l'alimentation électrique du stade de l'Isle-sur-la-Sorgue, le temps d'un rassemblement évangélique, avec chapiteau sous les poteaux du rugby. Les gens du voyage promettent de partir dimanche. Ils expliquent que l’aire de grand passage entre la voie rapide et la ligne TGV ne leur convient pas. Les 3 hectares arides sans toilettes sont fermés par un grillage et une imposante barrière. Aucun panneau n’a été posé pour indiquer cette aire de grand passage de 200 places. Un des occupants installé sur le stade de l’Isle-sur-la-Sorgue ajoute que "cette aire n’est pas dans les normes. Par terre, c’est des grosses pierres et il y a pas d’eau*. Ca ne nous convient pas. A la place des aires de grand passage, ils font des ronds points ou des stades. Ca coute beaucoup d’argent. S’ils nous faisaient des aires de grand passage, on se mettrait dessus"*.

Le Grand Avignon indique que les groupes de gens du voyage doivent réserver dès février l'aire de grand passage de Bonpas. Six groupes s'étaient fait connaitre. Aucun ne s'est finalement installé depuis l'ouverture officielle de cette aire en mai.

L'aire de grand passage de Bonpas à Avignon © Radio France - Philippe Paupert