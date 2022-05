L'Albi Eco Race signe son retour, le circuit automobile se tourne vers les voitures du futur

Créé en 2016, l'Albi Eco Race fait son retour du 19 au 21 mai sur le circuit albigeois. Cette compétition met en avant les véhicules décarbonés : électriques, solaires et à hydrogène. Cet évènement doit mettre avant les avancées technologiques et les voitures du futur, toutes silencieuses.

Après deux années sans compétition avec la crise sanitaire, l'Albi Eco Race est de retour sur le circuit situé au Séquestre. Un événement du jeudi 19 au samedi 21 mai 2022 pour mettre à l'honneur les véhicules décarbonés. Cette année, des voitures solaires de compétition vont s'affronter pour la première fois sur le circuit durant 24 heures. "Le but est d'atteindre la meilleure performance possible avec des énergies décarbonées", explique Jean-Michel Bouat, adjoint au maire en charge du développement durable et aussi de l'Albi Eco Race.

Cette véritable "course du soleil" doit mobiliser des équipes du monde entier soutenues par de gros constructeurs. Des pointes à près de 100 kilomètres par heure sont attendues avec ces véhicules qui ont, comme tous, la particularité de ne faire aucun bruit. "Il va falloir que les passionnés de course automobile voient la compétition à travers ce prisme nouveau qui est le silence dans la performance", souligne Jean-Michel Bouat. "Ces voitures sont très performantes avec un haut niveau de technologie."

De l'emploi vers ces véhicules du futur

Cet évènement se veut précurseur et souhaite changer les mentalités autour de ces voitures qui "sont le futur" martèle Jean-Michèle Bouat. Cela passe aussi par un éveil dès le plus jeune âge. Ainsi, des écoliers en primaire ont créé des voiturettes solaires à partir d'une simple barquette de frites. "On travaille sur la physique, la technologie... Ils adorent ! On va créer peut-être nos futurs ingénieurs de demain."

C'est aussi l'objectif de l'évènement : attirer les nouvelles générations vers les métiers de ces énergies décarbonées. "Nous avons tous les acteurs présents. Il y a eu des stages signés, par le passé on a même eu des contrats signés. Des jeunes avaient trouvé leur voie via l'Eco Race." Cette année, l'accent sera mis sur la féminisation de ces métiers. "Nous manquons de femmes dans ces nouveaux métiers", regrette Jean-Michel Bouat.

L'avenir du circuit avec des voitures à énergies décarbonées ?

Ces premières courses de la saison sur le circuit albigeois de la saison arrivent dans un contexte tendu. Des plaintes ont été déposées par des riverains. Des décisions de justice sont attendues concernant ce circuit accusé de ne pas respecter le code de la santé publique concernant les nuisances sonores. Le circuit a déjà été condamné. De son côté, le maire du Séquestre affirme avoir obtenu un accord avec la mairie d'Albi sur l'avenir du circuit.

Pour Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi, le circuit, bientôt soixantenaire, à toute sa place mais avec plus de compétitions dédiées aux énergies décarbonées : "Il a un avenir ce circuit. Simplement cet avenir va prendre en compte l'évolution de notre société, l'évolution de notre environnement. Le circuit a toujours évolué, les voitures aussi. On va continuer à le faire évoluer et on continuera à accueillir des compétitions. On va se tourner peut-être plus qu'avant vers les mobilités décarbonées et vers les véhicules qui seront le véhicule de demain. Nous aurons des véhicules d'hier, d'aujourd'hui et de demain."