L'alcool pendant la chasse : "ce n'est pas un sujet ici", répondent chasseurs, vététistes ou randonneurs

C'est lors d'une visite auprès de l'Office français de la biodiversité dans la Marne, mardi 25 octobre, que la secrétaire d'État chargée de l'Écologie compte dévoiler en partie la loi du gouvernement qui veut davantage encadrer la chasse en France. Bérangère Couillard promet que "de nouvelles règles de sécurisation seront annoncées avant Noël pour améliorer la sécurité des chasseurs et des promeneurs". L'une des pistes gouvernementales est de limiter la consommation d'alcool, comme sur la route. Mais ce problème pointé par le gouvernement n'est pas un problème chez nous, d'après les habitués des forêts rencontrés.

Bonne entente pas de problème avec les chasseurs

Jean-François est un retraité comblé. Tous les matins, il peut aller promener son chien en forêt juste derrière sa maison de Mandrevillars. La "petite balade matinale" qui se fait sur les sentiers si jamais on est en période de chasse. "J'aime mieux rester sur les chemins, on sait jamais... une balle perdue...".

Le risque de l'accident est là. Mais un accident causé par l'alcool, Jean-François ou son voisin Serge, président d'une association de randonnée, n'y pensent pas quand ils se baladent dans la nature. "Je pense que c'est bien d'officialiser", reconnait Serge, le président de Bermontagne. "De leur faire rendre compte que ce n'est pas bien d'avoir un taux d'alcoolémie... autant, c'est sympa de boire un verre, autant plusieurs... Comme en fait dans n'importe quelle activité : on n'ira pas faire de l'escalade après avoir bu une bouteille de Jura". Son voisin opine du chef.

9 % des accidents de chasse sont liés à l'alcool

Même réaction et même état des lieux à l'association Chazot VTT ou Bike Club de Giromany. La cohabitation avec les chasseurs dans la forêt se passe bien. La peur de l'homme ivre et de sa carabine n'est pas dans les têtes. Pourtant, 9 % des accidents de chasse sont liés à l'alcool, d'après un rapport émis par le Sénat. Des sénateurs qui veulent interdire toute consommation d'alcool pendant la chasse. "Mais c'est déjà le cas", clame le président du Bike Club de Giromany, aussi président d'une association de chasse. "On ne chasse que le matin, l'après-midi, on laisse la forêt aux randonneurs et aux vététistes. On fait le rond, on part faire notre action de chasse, on ne boit rien, même pas un café." C'est après la chasse, quand toutes les armes sont rangées, que Daniel Martin confie boire "une bière ou un apéritif". Mais "personne ne repart chasser, tout le monde rentre chez soi."

À la fédération de chasse 90, le président Daniel Jacques brandit telle une bible le schéma départementale de gestion cynégétique du Territoire-de-Belfort 2021-2027. C'est le règlement des chasseurs du département, rédigé et signé avec l'Office national des forêts et le préfet. Page 32 :"c'est marqué qu'il est 'interdit de chasser sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants'", souligne Daniel Jacques.

Mais ce règlement officiel dépend de la bonne volonté du président de l'association locale de chasse. C'est à lui d'alerter la fédération en cas de problème. Le chasseur sanctionné par sa fédération risque une suspension du permis et la confiscation de l'arme. Sinon, d'un point de vue juridique, rien n'empêche un chasseur de chasser après avoir bu de l'alcool. Et ça, le gouvernement envisage d'y mettre un terme.