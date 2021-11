L’alerte de la gendarmerie de la Savoie : attention aux faux mails à en-tête des forces de l’ordre

"Une vague d'arnaques sur internet déferle en ce moment sur nos boites mails" indique le Lieutenant Colonel Jean François Chauvin, commandant en second du groupement de la gendarmerie de la Savoie. Il explique à France Bleu les bons réflexes à avoir quand on reçoit ce type d'arnaque.

La gendarmerie de la Savoie met en garde les internautes contre des faux mails. Ces arnaques lancées par des escrocs experts, se font par vague, actuellement ce sont les mails à l’effigie de la gendarmerie et du ministère de la justice qui circulent. Ils sont signés des noms de véritables personnes, mais tout est faux à l’intérieur du courriel. "Les gens reçoivent des mails qui leur demandent de se transporter à la gendarmerie, de payer une amende et tout ce genre de chose. Ce sont des mails issus de réseaux criminels" précise le Lieutenant Colonel Jean François Chauvin, commandant en second du groupement de la gendarmerie de la Savoie.

Écoutez, le Lieutenant Colonel Jean François Chauvin du groupement de la gendarmerie de la Savoie Copier

Les réflexes à avoir pour éviter les arnaques

Le spécialiste de ces affaires à la gendarmerie de la Savoie Jean François Chauvin indique "ce qu’on demande aux gens c’est de supprimer le mail, surtout de ne pas ouvrir les pièces jointes ou les liens". L'objectif des réseaux criminels est de récupérer les données personnelles et bancaires des gens. "Sur les milliers de mails envoyés, il y a quelques centaines de victimes. Tout cela est géré à Paris par le C3N, le centre de lutte des contre les criminalités numériques".

Le doute doit profiter aux gens - le Lieutenant Colonel Jean François Chauvin

L’autre bon réflexe à avoir c’est de signaler ces mails sur la plateforme gouvernementale Pharos. C’est sur cette même plateforme numérique qu’il faut faire les démarches si vous avez été victime de ces arnaques.

Lorsque vous relevez des contenus illicites sur internet :