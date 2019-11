L'allée d'un parc baptisée du nom des quatre victimes civiles juives de Mohamed Merah à Toulouse

Ce 5 novembre, Toulouse inaugure l'allée Monsonégo-Sandler dans un parc de la ville, du nom des trois enfants et du père de deux d'entre eux tués dans une école juive en 2012. Les familles, l'ancien président Nicolas Sarkozy et le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer ont fait le déplacement.

Toulouse, France

Comme annoncé par France Bleu en mai dernier, des allées de parc à Toulouse portent désormais le nom des sept victimes de Mohamed Merah. Ce mardi 5 novembre, Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse a inauguré l'allée Monsonégo-Sandler dans le jardin Edmond Michelet, quartier du Faubourg-Bonnefoy, en hommage aux quatre victimes de l'école juive Ozar Hatorah : la petite Myriam Monsonégo (huit ans quand elle a été tuée), Arié Sandler (six ans), son petit frère Gabriel (trois ans) et leur père Jonathan (30 ans), victimes du terrorisme en mars 2012. Étaients présents ce mardi à Toulouse les deux familles, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ainsi que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République.

Première prise de parole publique depuis sept ans de la maman de Gabriel et Arié

Ont témoigné ce mardi matin notamment Ava Ouaknine, élève de terminale de l'école Ohr Torah, Franck Touboul, président du Crif au nom du rabbin Yaacov Monsonégo,le père de Myriam et directeur de l'école juive; Samuel Sandler, père de Jonathan Sandler et grand-père de Gabriel et Arié ainsi qu'Eva Sandler, épouse de Jonathan et maman des deux petits garçons. Eva Sandler, qui vit depuis en Israël, ne s'était jusque là jamais exprimée en public. Ont été plantés pour l'occasion sur la butte du parc, trois cyprès toscans et un magnolia.

En septembre, trois allées du parc Niel à Toulouse ont été renommées en hommage cette fois aux trois victimes militaires du terroriste : Mohamed Legouad, Abel Chennouf, et Imad Ibn Ziaten.