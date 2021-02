L'Allemagne ne devrait pas fermer ses frontières rassure Jean Rottner

Après l'Autriche, la République Tchèque, l'Allemagne pourrait-elle fermer ses frontières avec la France ? Alsaciens et Mosellans redoutent cette décision. Jean Rottner, le président de la région Grand Est assure que la fermeture des frontières n'est pas d'actualité côté allemand.

L'Allemagne a rétabli ce dimanche des contrôles à plusieurs de ses frontières - tchèque et autrichienne notamment - pour contrer la progression des nouveaux variants du coronavirus. Or le département de la Moselle, proche de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat, connait actuellement une recrudescence de l'épidémie. L'Alsace pourrait inquiéter également le Land voisin du Bade-Wurtemberg, même si les taux d'incidence sont en baisse. La région Grand Est dans son ensemble pourrait être classée en zone risque par l'Allemagne.

Les conséquences seraient très invalidantes pour les 50.000 travailleurs frontaliers qui se rendent chaque jour en Allemagne. Ils devraient effectuer des tests PCR réguliers pour aller travailler Outre-Rhin.

Evidemment, Alsaciens et Lorrains guettent avec appréhension les nouvelles décisions de Berlin. Le président de la Région Grand Est, Jean Rottner mise sur le dialogue pour éviter ce black-out. Il s'entretient ce jeudi soir à 19h avec ses partenaires allemands et luxembourgeois. Clément Beaune, le secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes sera présent, ainsi que le Premier ministre Luxembourgeois. La France veut à tout prix éviter une fermeture des frontières unilatérale, à l'image de ce qui s'est passé au printemps 2020.

"Les nouvelles que j'ai ce matin, c'est que normalement l'Allemagne ne devrait pas fermer [ses frontières], ça été annoncé officiellement", rassure Jean Rottner. "Nous ferons un tour de table pour savoir comment unifier à la fois nos tests, notre partage d'informations et les politiques qui en découlent... Je suis contre la fermeture des frontières mais pour un partage d'informations et une stratégie commune".