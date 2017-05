"L'alliance avec N.Dupont-Aignan est une bonne chose" P.Gannat du FN en Sarthe

VIDEO : Pascal Gannat, le secrétaire départemental du FN en Sarthe revient sur la campagne de l'entre-deux tours, et l'alliance du FN avec Debout la France.

Pascal Gannat, le secrétaire départemental du Front National en Sarthe était notre invité ce mardi. Il revient sur la campagne présidentielle de l'entre-deux tours, et l'alliance du FN avec Debout la France.

L'alliance avec N.Dupont-Aignan est une bonne chose

"Je pense que l'alliance du Front National avec Debout la France est une avancée" déclare Pascal Gannat, le secrétaire départemental du Front National, "quand on rassemble on avance, et nous avons besoin de rassembler pour atteindre 50% des voix plus au moins une. Le fait d'être rejoint par un parti qui certes n'est pas un très grand parti, mais qui finalement s'approchait presque du score du parti socialiste, c'est une bonne chose pour nous en Sarthe, et je pense en France en général". Et d'annoncer déjà Nicolas Dupont Aignan comme premier ministre, c'est pas un peu tôt : "je sais que ça n'est pas une pratique fréquente, ça se fait dans certains pays, ça consacre un binôme, pendant la campagne et pour les législatives".

Marche arrière sur l'Europe et l'Euro ?

"Quitter l'euro, ça n'a jamais été ce que voulait le Front National" souligne Pascal Gannat, le secrétaire départemental du Front National. "Nicolas Dupont-Aignan a demandé à ce que le délai de réflexion soit rallongé, et je pense moi, qu'il ira même au-delà des européennes de 2018. Marine Le Pen avait évolué ces derniers temps. Pour moi, on ne quitte pas une monnaie comme on quitte une pièce. Nous avons peut-être donné trop le sentiment que nous ne voulions pas d'Europe alors que notre idée, c'est que nous voulons une autre Europe".

La France aux français

Ce lundi premier mai, lors du rassemblement organisé par Jean-Marie Le Pen, plusieurs militants ont scandé des slogans "la France aux français", ou encore "l'Islam dehors", alors est-ce que c'est ça aussi le Front national Pascal Gannat ? "Vous savez, Jean-Marie Le Pen, on a un très gros problème avec lui, il est président d'honneur du Front National par ce que c'est impossible autrement vu les statuts, et en même temps il ne participe plus à aucun des travaux et des décisions, donc il est dans une forme de marge, et il n'exprime pas la position du FN. Hier, (pour les slogans) c'était peut-être des militants de base, mais c'était pas les cadres et les dirigeants, c'est certain".

Enfin sur les législatives, rien n'est encore arrêté. "On doit se rencontrer aujourd'hui (mardi 2 mai) avec la représentante de la Sarthe de Debout la France Cécile Bayle de Jessé et nous devrions faire un point presse demain (mercredi 3 mai) pour bien sceller cette union au près des électeurs sarthois. Pour les investitures, c'est au niveau parisien que ça se tranchera. un cadre politique, il est parfois obligé de s'incliner devant des décisions parisienne et si c'était le cas, je le ferai.