L'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal désormais placés en vigilance orange aux orages ce dimanche

Météo France a placé l'Allier et 38 autres départements en vigilance pour risques d'orage ce dimanche. Vigilance étendue à 44 départements dont le Puy-de-Dôme et le Cantal dans le bulletin de 16h30. Un orage accompagné de "vent, grêle et fortes précipitations".