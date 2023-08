L'allocation de rentrée scolaire sera versée à 56.200 familles de l'Hérault la semaine prochaine

Elle sera versée la semaine prochaine à partir de mercredi, l'Allocation de Rentrée Scolaire concerne 92.000 enfants dans le département de l'Hérault. Une aide qui va de 400 à 430 euros selon l'âge de l'enfant. Elle est versée aux familles les plus modestes. Tout est automatique sauf pour les familles qui n'ont qu'un seul enfant et qui ne perçoivent donc aucune aide de la CAF, ces dernières doivent faire la demande en ligne sur le site internet de la CAF. Cette aide sera perçue par 56.200 familles dans l'Hérault.

L’Allocation de rentrée scolaire (ARS) est modulée en fonction de l’âge de l’enfant. Elle est versée sous conditions de ressources aux familles qui ont des enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 2005 et le 31 décembre 2017 inclus) et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP.

Les familles ayant un enfant âgé de 16 à 18 ans doivent déclarer la scolarité de leur enfant sur caf.fr rubrique « Mon Compte » ou sur l’application mobile "CAF - Mon Compte" (les familles concernées en ont été informées par mail). Pour les enfants âgés de 6 à 16 ans les familles n’ont aucune démarche à engager, le versement est automatique à partir du 16 août.

Les montants de l’allocation de rentrée scolaire 2023 par enfant sont modulés en fonction de l’âge

• Pour les enfants de 6 à 10 ans, le montant de l’ARS est de 398,09 euros ;

• Pour les enfants de 11 à 14 ans, le montant de l’ARS est de 420,05 euros ;

• Pour les jeunes de 15 à 18 ans, le montant de l’ARS est de 434,61 euros.