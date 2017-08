L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 17 août

L'allocation de rentrée scolaire, qui aide quelque 2,6 millions de familles pour l'achat des fournitures scolaires, sera versée cette année à partir du 17 août, selon le ministère de l'Education nationale. Il n'y aucune démarche à accomplir.

C'est une mesure qui aide chaque année près de trois millions de familles à faire les achats de fournitures scolaires pour leurs enfants : l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée cette année à compter du 17 août, a annoncé mardi le ministère de l'éducation nationale.

Les quelque 2,6 millions de familles (dont les enfants ont entre 6 et 15 ans) qui attendent cette aide financière la toucheront sans aucune démarche supplémentaire, à condition qu'ils soient déjà allocataires auprès des CAF et qu'ils remplissent les conditions d'attribution (moins de 24.404 euros de revenus pour un enfant à charge, 30.036 pour deux enfants et 35.668 pour trois enfants). Seule exception pour les enfants qui entrent en CP cette année mais qui n'auront six ans qu'en 2018 : la famille devra expédier un certificat de scolarité aux CAF.

Confirmation en ligne pour les plus de 16 ans

Le montant de l'ARS pour cette année ne varie pas par rapport à ce qui avait été annoncé par le précédent gouvernement : elle varie en fonction de l'âge des enfants, et s'élève à 364,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, à 384,17 euros pour ceux qui ont entre 10 et 14 ans, et 397,49 euros pour les plus grands, jusqu'à 15 ans.

Enfin, pour les adolescents qui ont entre 16 et 18 ans, la démarche n'est pas automatique, mais elle est simplifiée : plus besoin de fournir un certificat de scolarité à sa CAF, il suffit de confirmer en ligne que l'enfant est toujours scolarisé, même s'il est étudiant ou apprenti.