L'allocation de rentrée scolaire versée à 25.300 familles de la Somme

L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir de ce mardi 16 août 2022 et elle concerne 25.300 familles dans la Somme. Mais avant même son versement, qu'elles en bénéficient ou non, les familles achètent les fournitures avec différentes méthodes pour étaler ou limiter les coûts.

À partir de ce mardi 16 août 2022 l'allocation de rentrée scolaire est versée à environ 3 millions de familles en France. Cela concerne 25.300 familles dans la Somme. Le montant a été revalorisé de 4% cette année, si bien que le gros de la somme est versé ce mardi 16 août, et que les 4% supplémentaire, une quinzaine d'euros environ, seront versés en décalage dans quelques jours. Selon l'âge de l'enfant, ce coup de pouce va de 392 à 428 euros (revalorisation comprise) .

Des achats étalés sur plusieurs mois

Beaucoup de familles, qu'elles touchent ou non cette allocation, n'attendent pas pour faire les courses de rentrée. C'est ce qu'a constaté Fanny Gigomas cheffe de secteur services au Cultura d'Amiens nord. "Dès la mi-juin, la fin-juin on a des achats de fournitures scolaires" explique-t-elle. Il y a des personnes qui veulent être tranquilles avant les vacances mais il y a aussi "des personnes qui souhaitent étaler les achats, sur juin, juillet et août" plutôt que tout payer d'un coup explique Fanny Gigomas. Ces familles vont par exemple acheter les cahiers et stylos un mois, puis le mois suivant les calculatrices et matériels spécifiques et enfin terminer par la commande des livres.

Les magasin de déstockage ont désormais leurs rayons "rentrée"

Depuis quelques années les magasins de déstockage ou de discount ont eux aussi mis en place des rayons dédiés à la rentrée scolaire. Certes le choix n'est pas aussi étoffé que dans une grande surface mais à l'arrivée la facture est intéressante. Sandra et son fils sortent d'un magasin de déstockage d'Amiens. Dans leurs bras : une grande pile de cahiers. Sandra en a eu pour "une petite vingtaine d'euros, j'ai neuf cahiers, il y a deux blocs notes et il y a deux trieurs" explique la maman. "Le cahier revient à 1 € en moyenne" contre le double, voire le triple dans un magasin classique.

Emeline vient d'acheter deux cartables pour ses petites nièces :"Ils étaient à15 € avec les trousses à 1 €, presque 2 €" confie-t-elle, alors pas de doute "il y a une grande marge !". Marie constate que les grandes surfaces se mettent à la page ces derniers temps, qu'elles abaissent les prix, mais ce n'est pas suffisant pour vaincre la concurrence des discounteurs "Ça peut aller jusqu'à 0,30 €, 0,40 € de différence" et ça concerne les cahiers mais aussi "les crayons, trousses, scotch, colle" explique Marie.

De quoi réaliser de belles petites économies alors que dès le mois de juin la FCPE, principale association de parents d'élèves, alertait sur une hausse de 10 à 40% de certaines fournitures scolaires pour la rentrée 2022.