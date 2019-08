L'allocation de rentrée scolaire versée à 73 000 familles en Alsace

Strasbourg, France

La CAF dispose d'un budget en très légère augmentation pour l'allocation de rentrée scolaire (ARS) de cette rentrée 2019. Cette dernière va être versée ce mardi aux foyers qui remplissent les critères. En Alsace, 48 millions d'euros sont dédiés à 73 000 familles réparties sur les deux départements.

Léger avantage au Bas-Rhin

Si 116 000 élèves de 6 à 16 ans vont en profiter, ils sont légèrement plus à être concernés dans le Bas-Rhin. Un peu plus de la moitié du budget régional de la CAF est alloué au département. Un phénomène qui n'est pas anormal puisque l'aide est ouverte à tous et donc, ce sont les zones les plus peuplées qui en bénéficient le plus. "Mais les habitants ruraux touchent tout autant l'ARS", confie Stéphane Villeroy, chargé de communication de la CAF du Bas-Rhin.

On change de dimension

Du côté des supermarchés, on est prêt à accueillir une foule importante dans les rayons de fournitures scolaires ce mardi. "On change de dimension", explique Bruno Nguyen, chef du secteur non-alimentaire au Auchan de Hautepierre. "On vend 25 000 articles de fournitures sur la seule journée où l'ARS est versée", poursuit-il alors que le magasin s'attend à recevoir 20 à 30% de clients supplémentaires ce mardi. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leurs démarches, pas de problème, il est encore temps de formuler une demande.