L'allocation de rentrée scolaire versée à près de 29.000 foyers vauclusiens cette année

Vaucluse, France

C'est un coup de pouce financier toujours apprécié des familles avant la rentrée des classes. Le versement de l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire par la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse. L'aide est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âge de 6 à 18 ans. Pour y avoir droit, les ressources de la famille ne doivent pas dépasser un certain plafond (24.600 euros pour un enfant à charge, 30.697 pour deux enfants, 36.095 pour trois, etc.) Le montant de l'aide dépend de l'âge de l'enfant : 368 euros pour les 6-10 ans, 389 euros pour les 11-14 ans et 402 euros pour les 15-18 ans.

Plus de 18 millions d'euros versés par la CAF Vaucluse en 2019

Quelque 29.000 foyers allocataires vont en bénéficier cette année en Vaucluse, ce qui représente plus de 44.000 enfants et 18,4 millions d'euros redistribués par la Caisse d'allocations familiales du département.

L'allocation sera versée à partir du mardi 20 août, automatiquement si vous êtes déjà allocataire. Dans le cas contraire, rendez-vous sur le site de la CAF pour télécharger un imprimé de demande.