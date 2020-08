En Berry, la course aux fournitures scolaires est lancée

Alors que la rentrée approche à grand pas, le versement de l’allocation de rentrée scolaire a commencé cette semaine pour près de 21 600 familles dans le Berry. Cette aide destinée aux foyers les plus modestes a été revalorisée de 100 euros pour tenir compte des difficultés liées à la crise sanitaire. Elle s’élève désormais à un peu plus de 469 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 490 euros pour les 11-14 ans et 503 euros pour les 15-18 ans.

L'allocation de rentrée scolaire revalorisée

Si Cécile salue l’initiative, elle regrette que l’allocation soit versée tardivement : "Il faudrait qu’elle soit donnée plus tôt, dès qu’on a la liste de fourniture". Cette mère de famille ne l’utilise pas uniquement pour la rentrée : "Je m’en sers pour les fournitures… mais aussi pour l’achat de vêtement et pour payer des cours d’équitation à ma fille".

« Je m’en sers pour les fournitures… mais aussi pour l’achat de vêtement et pour payer des cours d’équitation à ma fille".

C’est aussi une période primordiale pour les professionnels de la fourniture. "Cela représente environ 15% de mon chiffre d’affaire annuel. On essaye de faire revenir les parents tout au long de l’année, s'ils ont de nouveaux besoins pour leurs enfants ou pour eux-même", dévoile Yves, gérant du Bureau Vallée de Saint-Maur. Pour faire face à la concurrence des grandes surfaces, il a mis en place un "drive", permettant aux clients de passer commande à distance et de venir la récupérer en magasin deux heures après.