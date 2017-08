L'allocation de rentrée scolaire versée jeudi

L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir du 17 août. Sous condition de ressources, elle est versée automatiquement.

L'allocation rentrée scolaire est versée à partir de jeudi 17 août.

Elle est sous condition de ressources et versée automatiquement d'une année sur l'autre. Les services des impôts transmettent à la Caisse d'allocations familiales votre déclaration de revenus ce qui permet de calculer le montant qui vous sera viré. Il y a tout de même une démarche à faire si votre enfant a plus de 16 ans et qu'il est toujours scolarisé à la rentrée ou en apprentissage : il faut le déclarer sur le site de la CAF.

Si vous ne l'avez jamais reçue, vous pouvez contacter la CAF pour savoir si vous pouvez en bénéficier.

Le montant dépend de l'âge des enfants. Il a d'ailleurs augmenté d'un euro par rapport à l'an dernier:

364,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans

384,17 euros pour les 11-14 ans

397,49 euros pour les 15-18 ans.

Cette allocation est touchée par les familles de 43.000 enfants en Vaucluse. En tout, 17 millions d'euros seront versés par la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse dans le cadre de cette allocation.