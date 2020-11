L'Almanach Nourricier de Clermont Auvergne raconte le terroir régional

C'est un recueil de bonnes adresses et des bonnes recettes mais aussi des histoires qui racontent le terroir auvergnat. Le Solide Almanach Nourricier de Clermont Auvergne vient de sortir.

Sous le soleil, c’est l’effervescence. Le fromager, le charcutier et les primeurs sont pris d’assaut par les clients masqués. Il faut dire que le marché de la Glacière à Clermont-Ferrand est répertorié dans l’almanach. Ce dont se félicite l’un des auteurs, Eric Roux. "Il y a tous les marchés de la métropole, il n'y a qu'à suivre le guide". L'almanach compile un tas de bonnes adresses, "nous voulions aussi trouver un moyen d'être solidaire avec nos camarades restaurateurs, artisans et tous ceux qui son touchés par la crise sanitaire".

Eric Roux, l'un des auteurs lors de la livraison des premiers exemplaires © Radio France - Jean-Pierre Morel

L'ouvrage raconte aussi des histoires. "Celles des pâtes sèches, ou du beurre de gaspa typiquement auvergnat et produit avec le petit lait" ajoute Eric Roux. Ce Solide Almanach Nourricier de Clermont Auvergne est à l'image de la manifestation "L'Etonnant Festin", fondatrice de l'association éditrice.

Les premiers exemplaires ont été livrés chez ceux qui participent à l'opération avec l'aide de l'association Vélocité 63. "On devait avoir une armada de vélos, mais avec le contexte sanitaire, il n'y en a qu'un" regrette Serge Fabbro le président, "mais le vélo permet aussi de faire la promotion de cet almanach". Un ouvrage soutenu également par Anne Chauder et Dômes Pharma spécialisé dans les médicaments pour animaux. Il a été édité à 3000 exemplaires, et est disponible notamment sur le site de l'Etonnant Festin.