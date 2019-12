L'alpinisme entre au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

C'est l'aboutissement de près de dix ans de travail. L'alpinisme est depuis ce mercredi soir inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, après un vote à Bogota, en Colombie. Le dossier était présenté par la France mais aussi l'Italie et la Suisse.

Parmi les autres demandent d'inscription étudiées : le massage thaï, l'écriture arménienne, le chant byzantin, l'épiphanie éthiopienne, la pratique de la harpe irlandaise, la bachata dominicaine ou encore le tir à l'arc traditionnel turc...

A part lors des accidents, quand est-ce que l'on parle d'alpinisme ? - Claude Gardien, alpiniste et porteur du projet

C'est une vraie victoire selon Claude Gardien, alpiniste haut-savoyard et porteur du projet. "En France, à part quand il y a un accident, quand est-ce que l'on parle d'alpinisme ? Très rarement." L'objectif est donc de faire connaitre l'activité et cela passe par "une reconnaissance. Le but c'est de pérenniser l'activité et la développer. _On espère bien qu'à l'occasion de ce coup de projecteur mis sur l'activité, on intéressera de nouveau pratiquants_."

9 ans de travail

Pour obtenir cette reconnaissance il a fallu de la motivation mais surtout de la patience... 9 ans de travail explique l'alpiniste Claude Gardien. "La complexité de la chose c'est qu'un dossier est présenté par un pays. Il a donc fallu convaincre le ministère de la culture que le projet tenait la route et ensuite, que l'activité soit inscrite au patrimoine national. Ce sont des démarches politiques et administratives qui prennent beaucoup de temps. Nous avons mis 9 ans, ce qui est considéré comme rapide !"

"Défendre l'activité et la pérenniser"

L'alpinisme est désormais reconnu par l'Unesco, mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte ? "On a découvert que ce label permettait une défense de l'activité mais surtout, il cette reconnaissance permet aussi d'avoir des mesures de sauvegarde. Elles sont destinées à défendre l'activité telle qu'elle est, à la pérenniser et à ce qu'elle continue à évoluer, car l'entrée au "PCI" ce n'est pas une entrée au musée ! On ne pratique pas le même alpinisme que nos grand-parents et nos enfants ne pratiqueront pas le même alpinisme que nous. Le réchauffement climatique induit de gros changements dans le terrain, il va falloir réaliser des travaux. A un moment, si on a besoin de moyens financiers ou humains pour mettre en oeuvre ces mesures de sauvegarde, on aura plus de facilités à les obtenir."

Mais ce n'est pas tout, selon Claude Gardien, les clubs d'alpinisme vont également profiter de cette reconnaissance mondiale. "Ils vont être impliqués dans certaines mesures de sauvegarde, ils auront également plus de pratiquants et donc, plus de moyens. Tout le monde va profiter de cela."