Huit jours après son retour en France, et à l'hôpital de Sallanches où elle est soignée pour de graves gelures, l'alpiniste drômoise Elisabeth Revol s'exprime en public sur son sauvetage au Nanga Parbat, et sur la mort de son compagnon polonais.

Chamonix, France

Elisabeth Revol est arrivée au Majestic de Chamonix, appuyée sur des béquilles.

C'est difficile physiquement, mais c'est encore plus dur moralement"

Première sortie et explication publique pour Elisabeth Revol ce 7 janvier à Chamonix Copier

Huit jours après son rapatriement en France, et à l'hôpital de Sallanches au pied du Mont-Blanc, spécialisée dans la médecine de montagne, et les pathologies du froid, l'alpiniste drômoise avoue traverser une période délicate. Les soins quotidiens sur son pied gauche et sa main droite, très abîmés, sont très longs et durs à supporter.

Elisabeth Revol et son routeur Ludovic Giambiasi © Radio France - Marie Ameline

Y' a des choses qui remontent . A chaque fois qu'on rentre un peu trop dans l'émotion, je n'y arrive plus"

Elisabeth Revol lâche sa colère contre des secours pakistanais trop mercantiles et trop lents à agir.

"Si ils étaient partis plus tôt, on aurait pu sauver Tomek"

Au final, seul l'élan de générosité qui a permis via les réseaux sociaux de collecter cent cinquante sept mille euros, lui arrache un sourire ce mercredi soir. Cent trente mille euros vont être envoyés en Pologne à la femme et aux trois jeunes enfants de tomek mackiewicz.

Quarante mille euros ont été versés aux secours pakistanais. L'état français qui avait avancé trente et un mille euros va être remboursé, en partie par l'argent de la collecte, et par l'assurance individuelle d'Elisabeth Revol. L'état polonais a également participé au frais de secours.