L'Alsace en alerte orange à la pollution de l'air

Episode de pollution soutenu attendu sur le Haut-Rhin et Mulhouse ce mercredi

Une épisode de pollution de l'air est en cours en Alsace ce mardi. Atmo Grand est a classé presque toute la région en alerte orange, notamment le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Cet épisode résulte de plusieurs facteurs qui s'additionnent : le nuage de sable venu du Sahara et donc ses particules, mais aussi le beau temps et les combustions et les épandages agricoles.

Selon Atmo Grand Est, l'épisode a commencé dès ce lundi sur le Bas-Rhin avant de s'étendre ce mardi sur sept départements de la région dont le Haut-Rhin. La bonne nouvelle, c'est que la qualité de l'air va s'améliorer ce mercredi partout.

Sauf dans le Haut-Rhin qui au contraire va passer en alerte rouge car le phénomène va y persister. Partout ailleurs, et notamment dans le Bas-Rhin, les masses d'air vont définitivement chasser les particules venues du Sahara.