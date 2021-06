L'Alsace placée en vigilance orange aux orages

Après les violents orages de ce samedi, surtout dans le centre de la France, la météo sera perturbée cette fois du côté de l'Alsace.

L'Alsace est placée en vigilance orange aux orages c'est à dire le Bas et le Haut Rhin. Des rafales à plus de 100 km/h et 110 localement sont possibles ainsi que de la grêle et beaucoup de pluie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



23 départements français sont concernés par l'alerte de la Franche Comté à la Bourgogne et jusqu'à l'Alsace donc. Le gros des intempéries devrait se concentrer entre 18h et 21h.