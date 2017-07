L'alternative à la contravention : une mesure proposée en Côte-d'Or

L'alternative à la contravention, c'est l'une des actions retenues par les autorités pour lutter contre l'insécurité routière. En Côte-d'Or, les autorités ont décidé de le proposer aux contrevenants arrêtés en juin dernier, uniquement pour des infractions des quatre premières classes.

Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons en Côte-d'Or. Depuis le début de l'année, il y a 19 accidents mortels et 20 personnes tuées C'est deux fois plus par rapport à la même période l'an passé. Les autorités ont donc décidé de proposer d'autres actions de prévention, avec l'accord de la procureure de la République de Dijon.

Une alternative à la contravention

C'est l'une des mesures qui existe dans le plan départemental d'actions. Cela consiste à proposer aux auteurs d'une contravention des quatre premières classes (ça va du non-port de la ceinture à l'usage du téléphone portable au volant) de suivre une demie-journée d'ateliers pour les sensibiliser aux risques encourus, plutôt que de payer l'amende et de perdre les points qui vont avec.

"C'est une chance ce stage" , estime cette conductrice qui n'a pas hésité longtemps avant d'accepter cette proposition. Son infraction, avoir a franchi une ligne continue, ce qui lui aurait valu normalement trois points en moins et 135 euros d'amende, et pas seulement parce qu'elle ne paiera pas mais parce qu'elle trouve que "c'est une piqûre de rappel importante"

Cette conductrice estime que l'alternative à la contravention est une "chance" Copier

"Avec une amende et des poins en moins on a l'impression que c'est injuste, alors qu'avec ce stage on se rend compte que cela aurait pu être pire et dans ce sens là c'st une chance".

Des ateliers pratiques et des témoignages

Il y a des ateliers pratiques comme le simulateur de freinage ou la conduite aux cotés d'un passager qui va tout faire pour perturber le conducteur et puis il y a les témoignages de rescapés de la route. Cet homme, impliqué dans une association de victime de la route, est venu témoigner de son très grève accident de moto. " J'avais un travail, une copine et ma vie a basculé" raconte-t-il aux stagiaires face à lui avant de détailler les longues années pour s'en remettre.

Atelier avec un simulateur de freinage © Radio France - Stéphanie Perenon

Un témoignage qui devrait rester dans les mémoires. C'est le but de ces journées : faire prendre conscience des dangers de la route pour soi mais aussi pour les autres lorsque l'on commet une infraction. Ce conducteur contrôlé en léger excès de vitesse, n'a pas hésité à accepter l'alternative à la contravention "Je me suis dit que c'était une bonne idée car deux point de perdus on les récupère alors qu'un stage de sensibilisation c'set plus intéressant."

Mais ce n'est pas le cas de tous reconnait Christiane Barret la préfete de la Côte-d'Or pour qui "il reste beaucoup de travail à faire en matière de prévention sur les routes."

Cela reste pour le moment difficile d'évaluer cette alternative mais il reste toujours quelque chose de ces stages, affirme le général Olivier Kim, commandant de la Région genadrmerie en Bourgogne-Franche-Comté.

"Dans un autre départements, on revoit les stagiaires deux ou trois mois après et on leur demande ce qu'ils ont retenu, et ils sont unanime pour dire que les témoignages des victimes de la route ont changé leur façon d'être et surtout de conduite."

Une alternative n'est valable que pour une seule contravention.