L'ambiance au Qatar ? C'est pas le Vélodrome assure Ousmane Dembélé

Voilà un clin d'œil qui va faire plaisir aux supporters de l'Olympique de Marseille. A des milliers de kilomètres de Marseille ce mercredi après-midi au Qatar le joueur de l'Equipe de France est revenu sur l'ambiance dans les tribunes lors du match des bleus face à l'Australie (4-1).

C'est pas le Vélodrome ! - Ousmane Dembélé

Titulaire ce mardi soir, l’ailier de l’Équipe de France a déclaré “C'est pas le Vélodrome (rires…) ou le Borussia Dortmund. Mais ça va, on entendait nos supporteurs derrière le but. On était très content de leur soutien, on va en avoir besoin pour aller jusqu’au bout », a déclaré le joueur du FC Barcelone. Une petite phrase qui ne passe pas inaperçue...