Les pompiers de l'Hérault de plus en plus écolos, avec une ambulance nouvelle génération

Les pompiers de l'Hérault s'équipent progressivement d'ambulances nouvelle générations à assistance électrique. Ce nouveau modèle d'ambulance contient une batterie électrique permettant de fournir l'énergie requise au matériel sanitaire, à l'éclairage ou aux gyrophares. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de laisser le moteur allumé pendant les interventions.

La première ambulance de ce type a été présentée mardi au Centre départemental d'incendie et de secours de Vailhauquès. Le SDIS devrait s'en procurer 12 autres dès 2022. A terme, les 116 ambulances des pompiers de l'Hérault seront a assistance électrique, d'ici 10 ans.

Rendre autonome en énergie électrique la cellule sanitaire de l'ambulance."

"Nos véhicules servent à arriver sur l'intervention et ils continuent à fonctionner pour le chauffage ou différents autres appareils tel le tensiomètre les respirateurs. On a donc travaillé de façon à séparer le moteur thermique du véhicule et rendre autonome en énergie électrique la cellule sanitaire de l'ambulance." explique le contrôleur général Eric Florès, patron des pompier de l'Hérault.

Le contrôleur général Eric Florès, patron des pompiers de l'Hérault Copier

"Y a un gros avantage économique. Certes il y a un surcout à l'achat mais avec les économies d'essence, de 4 000 euros par an, il est rentabilisé en 3 ans. La durée de vie d'une ambulance est de 10 ans, donc pendant 7 ans ont fait des économies sur le coût normal d'une ambulance. Quand vous travaillez à l'intérieur vous n'avez plus le bruit du moteur. Et vous n'avez pas non plus les gaz d'échappement qui peuvent aller sur la victime par terre, même si on fait attention où on se gare. On voit donc qu'il y a de vrais avantages techniques d'utilisation. L'objectif est de généraliser ce genre d'ambulances dans tous les centres de secours du département."

Le contrôleur général Eric Florès, patron des pompiers de l'Hérault Copier

L'ambulance à assistance électrique contient une batterie alimentant le matériel sanitaire et les gyrophares. Elle émet donc moins de CO2 - SDIS 34

Du nouveau matériel électroportatif.

Les pompiers ont aussi présenté leur nouveau matériel électroportatif. Il s'agit de pinces, de cisailles ou d'écarteurs alimentés par une batterie portative. Ils étaient auparavant reliés à des groupes électrogènes thermiques.

"Quand un véhicule est accidenté, on ne peut pas ouvrir la portière pour sortir les gens à l'intérieur alors il faut découper, écarter les portes. Il y a tout un matériel pour ça ; 4 engins avec des fonctions différentes. Avant, ils étaient thermiques mais sont aujourd'hui sur batterie avec une grosse autonomie. Pas plus tard qu'hier ils ont désincarcéré dans un accident de poids lourd en 1heure. Les anciens engins étaient reliés par des câbles au véhicule de pompiers alors que ceux ci sont portatifs." explique Kléber Mesquida, Président du Conseil Départemental de l'Hérault.

Kléber Mesquida, Président du Conseil Départemental de l'Hérault Copier

Des outils électroportatifs pour secourir une personne prisonnière d'un véhicule accidenté - SDIS 34

Il ne s'agit pas de la première initiative des pompiers de l'Hérault en faveur de l'écologie. Le centre départemental du SDIS est par exemple alimenté a 40% par des panneaux photovoltaïques et le sera entièrement l'année prochaine. 15 casernes sont aussi équipées de ruches, protégeant la ainsi biodiversité.