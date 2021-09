L'âme du village et unique épicerie de Mazeray rouvre ses portes

C'est le seul commerce du village de Mazeray, près de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime) et il avait fermé, fin août. L'épicerie "La Mazérienne" rouvre ses portes ce mardi 7 septembre avec une toute nouvelle gérante. Une habitante de la commune qui a répondu à l'appel lancé par la mairie pour reprendre ce lieu incontournable. France Bleu La Rochelle a fait le tour de la boutique en pleine installation.

Des produits locaux et des paniers repas pour les randonneurs

"Alors là, c'est le coin presse !" Idalina Martins est encore sous les cartons mais l'épicière a le sourire. "Sur la gauche, on a tous les produits des producteurs locaux. Ici, le pain et les viennoiseries que l'on vend toute la journée." Suivent les produits de base, mais aussi les fromages à la taille et puis le bar, du tabac pour dépanner, et bientôt les tickets à gratter.

Idalina Martins et son fils Noah dans la toute nouvelle épicerie qui ouvre ses portes ce mardi 7 septembre © Radio France

Plein d'idées aussi : des soirées concerts, des jeux de société et même des paniers repas pour les randonneurs de Compostelle. "Chacun est chez soi. Comme c'est marqué sur le tapis : bienvenue à la maison !"

La mairie a racheté le fonds de commerce pour 60.000 euros

La nouvelle a circulé dans le village, les habitants sont tous ravis. Pour eux, c'était "essentiel" de garder le seul commerce du coin. Au cœur de cette réouverture, il y a la mairie qui a racheté le fonds de commerce et qui loue l'épicerie à Idalina Martins. Coût de l'opération 60.000 euros, ce n'est pas rien pour un village d'un millier d'habitants. Mais, vu l'enthousiasme général, le maire Sylvain Marchal n'a pas hésité longtemps "Quand on discute avec elle et qu'on voit l'envie qu'elle, forcément on n'a qu'une hâte c'est de venir découvrir ça !"

L'épicerie "La Mazérienne" se situe à côté de la mairie, route de Taillebourg à Mazeray. Elle sera ouverte du mardi au jeudi de 7h30 à 19h30 ; le vendredi de 7h30 à 22h ; le samedi de 8h à 22h et le dimanche de 8h à 13h.