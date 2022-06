L'aménagement du quartier Confluences à Avignon entre dans sa phase opérationnelle

La communauté d'agglomération du Grand Avignon a présenté jeudi 9 juin les premières étapes de l'aménagement du quartier Avignon Confluences situé autour de la gare TGV. Le projet est annoncé depuis 2018 mais a mis du temps à se concrétiser, un retard que la collectivité territoriale n'explique pas vraiment. Mais déjà un bâtiment se dresse dans le quartier : ce sont les nouveaux locaux de la CAF, dont les travaux sont presque terminés

Cécile Helle la maire d'Avignon le dit : "le but est de faire de ce quartier un vrai lieu de vie". Pour cela, le Grand Avignon découpe ce futur quartier en "macro lots". Ce sont des pâtés de maisons entiers confiés à des promoteurs et dans chacun d'entre eux il faudra un équilibre entre immeubles d'habitations, bureaux et bâtiments publics.

Ce quartier d'Avignon Confluence, l'agglomération veut aussi le construire avec des espaces verts et des "ilots de fraicheur". Et puis, le but à terme est de créer une voie directe entre le centre ville et la gare TGV. Une route de 3km faite avant tout pour les mobilités douces : vélos et transports en commun. Le quartier dans sa totalité ne sera pas aménagé avant 2035.