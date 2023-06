L'amore vince sempre : première Marche des fiertés en Corse

Une semaine avant la Gay Pride de Paris, qui existe depuis 1977, la première Marche des fiertés LGBT en Corse a eu lieu ce samedi à Bastia. Une marche qui a regroupé quelque 200 personnes (lesbiennes, gay, bi, trans, queer), mais aussi , en soutien, des élus comme Emmanuelle de Gentili, première adjointe au maire de Bastia ou encore le communiste Michel Stefani.

ⓘ Publicité

"L'amore vince sempre" (L'amour gagne toujours), c'est le message qu'ont voulu faire passer les organisateurs. Pour que la communauté LGBT puisse vivre en sécurité dans l'île. Sans discrimination, sans menaces. "Moi je suis gay, l'homophobie en Corse est assez présente, assure Yohan. C'est plus difficile d'être homo ici qu'ailleurs. Je connais beaucoup de personnes qui sont sous le tapis, obligées à la discrétion, car c'est compliqué pour elles de la dire à la famille, de vivre pleinement leur sexualité. Elles ont peur. Moi, j'ai déjà été menacé".

"C'EST PLUS DIFFICILE D'ÊTRE HOMO ICI QU'AILLEURS"

loading

Egalement dans le cortège, drapeau rouge de la CGT à la main, Daniel. Il est bi et vient de Balagne où il est oléiculteur. Il répond en langue corse pour tordre le cou aux clichés, pour montrer qu'on peut être LGBT et être Corse, et de surcroit vivre dans le rural : " Sò statu sempre in paese, sò statu alevatu da à mo mammò, è ùn c'hè micca prublemi cu a mo sessualità. A ghjente a sà, è basta. Eu pensu ch'ella face parte di a vita intima, micca bisognu di mustralla. Fora pè fà avanzà i dritti di e personne" (J'ai toujours vécu au village, élevé par ma grand-mère, et il n'y a aucun problème avec ma sexualité. je pense qu'elle fait partie de la vie intime, pas besoin de l'afficher. Sauf pour faire avancer le droite des personnes).

La marche, après une déambulation dans la ville, a pris sur la place Saint-Nicolas. Sans incidents. De manière festive comme elle avait commencé.