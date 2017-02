"L'amour c'est des papillons dans la tête"

En ce 14 février, on vous prouve qu’il n’y a pas d'âge pour être amoureux. Les enfants de l’école maternelle de Butteaux (Yonne) ont en tout cas un avis très tranché sur l'amour. Des bisous, des cœurs et des "papillons dans la tête". Parole d’enfants.

Dans la petite salle de classe de l’école maternelle de Butteaux, les enfants éclatent de rire par cascade. Ils ont 4 ou 5 ans seulement mais Romane, Maé, Manon, Melvin et leurs camarades savent déjà très bien ce que c'est que l'amour. Et ce que ça fait, quand on est amoureux. "Ça veut dire qu’on fait des bisous sur la bouche" affirme un petit garçon. "On est content, ça fait rigoler" ajoute une petite fille. "On se fait de cadeaux et fait des câlins". Éclats de rire général dans la classe. Pour masquer une petite gêne. Forcément, on parle de bisous et câlins quand même.

Quand mon amoureux est là, ça me fait des petits cœurs dans la tête, qui se transforment en papillons. Et quand il n’est pas là. J’ai rien dans la tête Alice, 5 ans

Mais les enfants reprennent vite le fil. Alice, elle, a déjà un petit amoureux dans le village d'à côté. "Il s’appelle Théo" dit-elle fièrement. Elle lui a déjà donné un cœur avec « I Love You » écrit dessus. Elle le croise après manger, à midi. Mais parfois, Théo n’est pas là. "Je n’aime pas quand il n’est pas là" avoue la fillette. "Ça me rend triste. Parce qu’en fait, quand il est là, ça me fait des petits cœurs dans la tête, qui se transforment en papillons. Et quand il n’est pas là. J’ai rien dans la tête..."

Et les papillons dans la tête, selon eux, ça dure combien de temps ? "Ouh la" soupirent-ils, avant de réfléchir très sérieusement. Puis, les réponses fusent : 10 ans, 28 ans, un million d’années, longtemps … Maé, lui, avoue humblement "Je ne sais pas". Mais Manon ne s'en fait pas trop pour ça : "sinon on fait un mariage. Et puis on se marie encore une fois après."

On peut offrir des colliers, une rose, ou alors des coquillages. Ou une lettre où on écrit "Je t'aime" Maé, 5 ans

En tout cas tout le monde semble d'accord sur la Saint-Valentin. Et sur ce qu’il faut faire, ce jour-là. "Ben on offre des cadeaux à nos amoureux et à nos amoureuses. Des cadeaux en forme de cœur, des fleurs, des coquillages, un collier ou une rose". Dans le coin, une petite fille murmure : "des cadeaux de la reine des neiges !" (bien tenté, mais là, c’est non…)

Mais attention, il n'y a pas que les colliers et les roses ! Parfois, c'est le geste qui compte. Une simple petite attention qui fait toute la différence. "Une lettre d’amour !" suggère un petit garçon : "on écrit je t’aime et on fait un cœur". Et voilà.

Avec leur maitresse, les maternelles de l'école de Butteaux ont conversé sur l'amour et la Saint-Valentin ! © Radio France - Delphine Martin