"L'amour ça fait grandir" : Latifa Ibn Ziaten répond aux questions des jeunes de Luxeuil-les-Bains

Elle fait vivre la mémoire de son fils Imad, dix ans après son assassinat par Mohamed Merah. Latifa Ibn Ziaten était à Luxeuil-les-Bains lundi 5 et 6 décembre, dans le cadre des Rencontres de la laïcité et de la citoyenneté organisées par la commune de Haute-Saône. Imad est la première victime de Mohamed Merah, le terroriste qui a tué en tout sept personnes, dont trois enfants juifs, dans la région de Toulouse en 2012.

ⓘ Publicité

Depuis ces attentats, Latifa Ibn Ziaten a fondé l'association "IMAD pour la jeunesse et la paix". C'est dans ce cadre qu' elle intervient partout en France pour parler d'éducation, de tolérance et de laïcité. "Quand je suis debout, il est toujours avec moi Imad, il n'est pas parti", explique-t-elle ce mardi sur la scène de l'Espace Molière de Luxeuil. Elle s'est adressée à plus de 200 personnes, en majorité des collégiens et des lycéens. Des jeunes qui sont son cœur de cible. Elle était déjà intervenue à Luxeuil en 2019.

Un témoignage nécessaire

Debout sur scène, dans son tailleur noir et beige, foulard sur la tête, Latifa Ibn Ziaten raconte d'abord son enfance au Maroc, comment elle s'est enfuie de chez son père pour trouver plus de liberté chez sa grand-mère, comment elle est arrivée en France avec son mari, comment elle a appris le français. Elle détaille son parcours de battante. Rien n'a été facile pour elle. Et puis, elle en vient à l'assassinat de son fils par Mohamed Merah. Imad a été ciblé parce qu'il était militaire dans l'armée française par un terroriste qui tuait pour une "religion qui est plutôt une secte", affirme la maman.

Latifa Ibn Ziaten tient un discours rigoureux sur la laïcité. "La religion fait partie de soi, c'est quelque chose de privé, de personnel", explique celle qui est de confession musulmane. Elle explique avoir pardonné Mohamed Merah. Elle n'a pas pardonné ses crimes, mais la personne "perdue, mal éduquée". Son but est d'éviter que d'autres terroristes germent dans la jeunesse française. Pour cela, elle sème de l'espoir dans la tête des adolescents. "Certains jeunes disent "je n'y arriverai pas madame", je leur dis d'essayer, de ne pas se créer des barrières, ces barrières il faut les faire tomber, il faut avancer", exhorte Latifa Ibn Ziaten.

Des profs et des élèves touchés

Dans le public, les jeunes et les moins jeunes lui témoignent leur admiration pour son courage. "C'est quoi votre sentiment quand vous nous parlez de votre vécu ?" demande un collégien. "Ce que je ressens aujourd'hui, mes rêves aujourd'hui, bouger les montagnes, donner la chance à cette jeunesse", lui répond Latifa Ibn Ziaten.

L'Espace Molière de Luxeuil-les-Bains était presque plein pour recevoir Latifa Ibn Ziaten, mardi 6 décembre. © Radio France - Clémentine Sabrié

Un modèle inspirant pour Françoise Legoy, professeure au lycée Lumière, venue avec ses élèves de Bac professionnel menuiserie. Elle se retrouve dans les mots de Latifa Ibn Ziaten : "le respect et le moteur, ce fameux moteur que l'élève doit avoir pour avancer et faire confiance." Un de ses élèves, Mathis, est touché par "la force" de Latifa Ibn Ziaten. "Tout ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est juste", estime l'adolescent.

Ce message s'adresse aussi aux adultes, aux parents qui doivent être responsables de leurs enfants. "Si on n'est pas attentionné avec nos enfants, c'est compliqué. C'est pour ça que je suis là, pour l'amour de mon fils. L'amour ça fait grandir. L'amour ça fait rêver. Il faut le partager", précise Latifa Ibn Ziaten.

Les Rencontres de la laïcité et de la citoyenneté de Luxeuil continuent jusqu'à la fin de la semaine. Il y a notamment un temps avec des jeux de société prévu vendredi 9 décembre de 14h à 16h au Centre social et culturel Georges Taiclet. Vous pourrez aussi y voir l'exposition "Halte aux préjugés sur l'immigration" jusqu'à samedi 10 décembre.