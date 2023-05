L'ancien adjoint de la ville de Laval et collectionneur militaire Jacques Perrin est décédé

Jacques Perrin s'est éteint à l'âge de 99 ans. D'après les informations de France Bleu Mayenne cette personnalité publique est décédée dans la nuit de mardi à mercredi. Son fils, Jean-Jacques Perrin, membre du Directoire du Stade Lavallois confirme.

Jacques Perrin a été conseiller municipal de 1959 à 1965, puis adjoint au maire de 1965 à 1971. À la fin des années 60 c'est lui qui a été à la base du projet de construction du stade omnisports de Francis Le Basser. En 1968, Jacques Perrin a dû aussi gérer les affaires de la ville pendant la crise du mois de mai.

"Le maire de l'époque, le docteur Francis Le Basser était malade et se trouvait à Bain-les-Bains dans l'est de la France. Moi j'avais 44 ans, et quand il y avait un problème sur la voie publique c'était à nous de régler la situation avec les autres adjoints. Le ramassage des ordures par exemple, l'organisation des cantines, des écoles, tout ça dans le contexte de grève" racontait-il à France Bleu Mayenne en 2018.

Des casques, des cartouchières et des costumes de films

Jacques Perrin était aussi connu pour sa gigantesque collection d'objets militaires, amassés dès septembre 1944. Sa famille vivait alors à Rouen où elle tenait une boutique, complètement détruite par les bombardements, avant de se réfugier à Laval.

"Dès que la ville de Rouen a été libérée, mon père m'a envoyé dehors en vélo pour voir ce qu'il se passait. Et sur la route entre Laval et Rouen il y avait de nombreuses traces des combats. Des quantités d'objets gisaient sur le sol, sur les bas-côtés de la route et dans les fossés. Il y avait des choses très lourdes aussi : des camions, des motos, des chars détruits. Moi je circulais à bicyclette avec un sac à dos et deux sacoches donc lorsque j'avais ramené un casque, trois cartouchières et deux ceinturons c'était le bout du monde " racontait ce fils de soldat.

Une collection militaire que la ville de Laval en 2018 a refusé de gérer. Jacques Perrin lui en faisait pourtant un don intégral. Aujourd'hui les objets et les 48 mannequins de soldats sont entreposés dans le Maine-et-Loire à Grugé-l'Hôpital dans un mémorial de la Fondation Leclerc de Hauteclocque.