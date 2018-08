Nord-Pas-de-Calais Picardie, France

Il aura fallu des années de combat acharné sur le terrain pour que la région décroche enfin le fameux sésame et aujourd'hui, il est menacé pour cause de patrimoine pas suffisamment entretenu. Le 30 juin 2012, l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais intégrait la liste du patrimoine mondial au titre de "paysage culturel évolutif vivant". 353 sites sont retenus à travers toute la région. D'anciens carreaux de mines, des cités, des écoles et bien sûr les 21 chevalements qui restent encore debout.

Or le temps qui passe a fait son œuvre. La plupart des sites classés appartiennent à des collectivités ou des propriétaires publics qui prennent soin de leur patrimoine. Mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des éléments retenus par l'UNESCO. Et certains propriétaires privés n'ont pas la capacité financière suffisante pour faire face à des travaux d'entretien ou de rénovation.

Le château dit "des douaniers" à Fresnes sur Escaut a d'abord accuilli le siège de la compagnie des mines d'Aniche - Mission Bassin Minier, Rémi Radzikowski

D'autres n'en ont tout simplement pas la volonté mais dans tous les cas le résultat est le même. Certains de ces sites montrent de graves signes de faiblesse, d'autres menacent ruine. Sur les 10 sites concernés, d'anciennes fosses, 2 chevalements et même un édifice religieux.

La chapelle Ste Barbe de Somain fut construite en 1911 et désacralisée au début des années 80 - Mission Bassin Minier, Rémi Radzikowski

Seulement voilà, même s'il ne concerne qu'une dizaine des 353 sites classés, ce processus de détérioration pourrait remettre en cause l'ensemble du classement. Dans les deux ans qui viennent, l'UNESCO fera marcher la clause de revoyure qui prévoit une inspection des détenteurs du fameux label afin de vérifier qu'il est toujours d'actualité. Il faut donc réagir, et vite !

La Mission Bassin Minier et la Fondation du Patrimoine viennent donc de lancer une souscription nationale "patrimoine minier en danger"

Le but avoué de cette souscription nationale est de sensibiliser le public à l'enjeu que représenterait un déclassement du bassin minier, mais pas seulement. Les dons de particuliers ne suffiront pas à réunir les 10 à 15 millions d'euros nécessaires à l'opération de sauvetage, il faut motiver les mécènes, mais aussi les collectivités locales qui pourraient intervenir. Il faut surtout que lors de son examen, l'UNESCO comprenne que la mobilisation est lancée pour sauver ce qui est en péril.