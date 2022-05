L'ancien bidonville de Celleneuve à Montpellier accueillera prochainement l'Hôtel des Protections

L'ancien bidonville de Celleneuve à Montpellier va prochainement accueillir l'Hôtel des protections promis par le maire de Montpellier. Il y a un mois, les 55 familles (165 personnes) qui vivaient dans le bidonville de Celleneuve depuis 8 ans étaient transférées dans le village de transition de la Rauze. Le bidonville a donc été entièrement nettoyé.

Ce mardi soir, Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, a présenté aux habitants du quartier son projet. Le terrain laissé vacant accueillera la Police Municipale, le Centre de supervision de la vidéo surveillance, la police métropolitaine des transports qui sera créée l'an prochain, le conseil de prévention de la délinquance et la Sécurité Civile. Aujourd'hui ces différents services sont dispersés dans plusieurs bâtiments à la mairie et à l'ancienne mairie.

Cela permettra aussi de renforcer la présence de l'autorité dans les quartiers de la Mosson et de Celleneuve

"L'ensemble des effectifs de police vont être ensemble. C'est là où ils prendront leur poste. C'est là oùils stockeront les camions de proximité, c'est là s'opérera le centre de vidéosurveillance. Bref, c'est un bâtiment qui va accueillir 450 agents, qui va être situé à l'ouest de Montpellier et ainsi participer au rééquilibrage de la ville. Rééquilibrage qui s'illustre avec la localisation du siège des ACM à la Mosson. Sur Montpellier, on a beaucoup construit vers le Lez. Et bien maintenant, il faut aussi qu'il y ait des équipements publics à l'Ouest et là, c'est l'hôtel des sécurités . D'ailleurs, ça participera à renforcer la présence de l'autorité publique dans le quartier des Cévennes, à Celleneuve, à la Mosson, à Malbosc. Quand vous avez un hôtel, des protections posées ici, vous avez des gens qui incarnent l'autorité, qui vont travailler, qui sont à proximité. Et évidemment, ça crée une présence et donc ça permet de conforter la nécessaire sécurité qu'on doit à l'ensemble des habitants" explique Michaël Delafosse.

Michaël Delafosse, maire de Montpellier Copier

Ce bâtiment fera 4500 m2. Ce sont 450 personnes qui vont y travailler. Le concours d'architecture sera lancé en 2023, pour une ouverture prévue en 2026.

Le terrain accueillera aussi un groupe scolaire de 22 classes maternelle et primaire (2025) et un parc de 3 000 m2.

à lire aussi Démantèlement du camp de roms de Celleneuve, Montpellier choisit la méthode douce

à lire aussi Le chantier du "village de transition" des Roms va reprendre à Montpellier