L'ancien champion olympique de judo Thierry Rey ce samedi en Mayenne pour la tournée des drapeaux Paris 2024

C'est un grand nom du sport français qui vient en Mayenne ce samedi 25 septembre à l'occasion de la tournée des drapeaux Paris 2024. L'ancien champion olympique de judo Thierry Rey assistera à des démonstrations de pratiques aquatiques à la piscine Saint-Nicolas à Laval.

Du Cap d’Ail, sur la Côte d'Azur, commune "Terre de Jeux 2024", jusqu’à Nantes, ville hôte qui accueillera des épreuves pendant les JO, la première étape de la "Tournée des Drapeaux" va traverser 20 départements et 10 régions, va parcourir plusieurs milliers de kilomètres et s'arrêtera dans une trentaine de villes entre le mercredi 8 septembre et la mi-octobre avant d’être hissés sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. "Depuis le premier jour, notre ambition est de faire des Jeux de Paris 2024 le projet de tous les Français partout en France. L’arrivée des drapeaux olympique et paralympique est un moment symbolique que nous voulons partager avec eux" explique Tony Estanguet, président de Paris 2024.

Plusieurs sites mayennais ont été retenus pour être centres de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Concrètement, il y aura six bases arrières dans notre département.