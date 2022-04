L'ancien chef de cabinet de Bruno le Maire nommé sous-préfet de Périgueux

Nicolas Dufaud vient d'être nommé sous-préfet de Périgueux via un arrêté publié au journal officiel ce samedi 16 avril. Il a été chef de cabinet au ministère de l'économie.

Il y a désormais un nouveau sous-préfet à Périgueux. Nicolas Dufaud vient d'être nommé à ce poste selon le décret pris par le président de la République et publié au journal officiel ce samedi 16 avril. L'énarque est passé avant par la préfecture du Puy-de-Dôme, par la préfecture des Bouches-du-Rhône mais aussi par Paris où il a été chef de cabinet auprès de Bruno le Maire au ministère de l'Economie pendant un an, entre juillet 2020 et août 2021. Il était jusqu'à présent chargé de mission auprès du secrétariat général au ministère de l'Intérieur.