Haïti : l'ancien curé de Tonnay-Charente parmi les religieux kidnappés

Vue de l'église Saint-Antoine à Port-au-Prince, où officie un prêtre français kidnappé avec six autres religieux et religieuses, dont l'ancien curé de Tonnay-Charente

L'un des prêtres enlevés à Haïti, dimanche 11 avril, a été curé de Tonnay-Charente pendant trois ans. Le père Joseph Evens officiait encore en juin 2020 dans la ville située près de Rochefort, en Charente-Maritime.

Le religieux, lui-même originaire d'Haïti, était arrivé en Charente-Maritime à 2016, et à Tonnay-Charente en 2017. Il est âgé de 36 ans. Comme les autres religieux kidnappés, il fait partie de la société des Prêtres de Saint-Jacques, une communauté de missionnaires qui travaillent notamment entre Haïti et la France. Joseph Evens est rentré dans son pays en juin dernier pour aller former des futurs prêtres sur place.

Un autre membre de la communauté des Prêtres de Saint-Jacques, le père Sermonfils Auguste, est actuellement vicaire épiscopal du diocèse de La Rochelle. Les dernières nouvelles qu'il avait d'Haïti et des kidnappés, ce lundi, étaient "rassurantes".

Sept religieux catholiques, cinq Haïtiens et deux Français, ont été enlevés dimanche à Haïti. Ce pays pauvre des Caraïbes est en proie à une forte insécurité. La police soupçonne un gang armé, actif dans le secteur où ces enlèvements se sont produits. Une rançon d'un million de dollars a été réclamée.