L'ancien déporté sarthois Joseph Weismann promu officier de la Légion d'honneur

Deux Sarthois figurent dans la promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur. Il s'agit de Joseph Weismann, survivant et témoin de la rafle du Vel d'Hiv, et du forestier et maire d'Avoise Antoine d'Amécourt.