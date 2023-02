L'ancien député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau se lance dans le lobbying

Jean-Baptiste Moreau est décidément un ancien député très actif. Après sa défaite aux législatives de juin 2022 face à Catherine Couturier (LFI-NUPES), l'agriculteur est retourné dans sa ferme. Mais son abstinence politique n'a pas duré très longtemps, puisqu'il a décidé, fin novembre, de s'engager pour la structuration du mouvement présidentiel Renaissance en Creuse. Jean-Baptiste Moreau est resté aussi conseiller municipal de Montaigut-le-Blanc.

Mais l'élu a donc décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc, en devenant lobbyiste pour l'agence RPP Group . "Je reste associé non-exploitant de la ferme. C'est mon ancien salarié, qui était devenu mon associé, qui va reprendre l'intégralité de l'exploitation au niveau du travail. Je ne travaillerai plus sur la ferme en tant que tel, à part pour un coup de main si besoin. Je n'ai que deux jambes deux bras et une tête, donc je ne serai plus exploitant à titre principal, mais je reste associé. Je serai toujours présent en Creuse, j'irai aux événements, mais être consultant indépendant et mes autres activités me suffiront largement au niveau de mon emploi du temps."

Jean-Baptiste Moreau restera aussi conseiller municipal de Montaigut, et engagé pour Renaissance en Creuse, ce qui fait beaucoup, mais cela lui convient bien. "J'ai encore de l'énergie pour défendre le monde agricole et notre ruralité. J'ai encore les contacts pour faire bouger les lignes, et je trouve dommage de ne pas le faire. Je vais essayer d'influer sur les politiques publiques, à la place qui est la mienne."

"La continuité" de son engagement politique

Cette boîte d'affaires publiques, dont certains des bureaux sont à Paris, lui permettra de garder un pied en politique. "L'essentiel de mon travail sera de travailler avec les députés et le gouvernement, pour leur expliquer les conséquences concrètes de ce qu'ils peuvent décider ou voter. Moi je vais défendre les intérêts d'entreprises ou de collectifs, et ensuite c'est aux élus de déterminer où est l'intérêt général", explique Jean-Baptiste Moreau.

Jean-Baptiste Moreau assume totalement de faire du lobbying, qu'il voit comme "la continuité" de son engagement politique. "Un élu ne peut pas connaître l'ensemble des domaines sur lesquels il travaille par coeur. Il a besoin de gens qui viennent lui expliquer les conséquences de ce qu'il vote. Le lobby n'est pas quelque chose de sale, c'est défendre les intérêts des entreprises. Je reste toujours le même, je ne défendrai pas des entreprises et des causes qui ne vont pas dans l'intérêt général. C'est marrant, quand ce sont des ONG, personne ne pense que c'est du lobbying, alors qu'elles sont bien plus organisées et efficaces ! Mon rôle, c'est de mettre mes compétences et connaissances à profit, pour que le monde agricole soit mieux représenté et écouté au niveau des pouvoirs publics." L'ancien député partagera son temps entre la Creuse et Paris.