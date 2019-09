L'ancien élu marseillais Karim Zéribi décide de quitter les réseaux sociaux

Marseille, France

Le dernier Tweet de Karim Zeribi est clair : "J'ai décidé de quitter le déversoir de frustrations des réseaux sociaux pour accorder + de temps à ma famille, à mes différentes activités & à mes ami(e)s. Vous étiez près de 40 000 à me suivre👏! Merci à celles et ceux qui m'ont été & me seront fidèles...Rdv dans la vraie vie😘!". L'ancien élu marseillais, ancien député européen annonce ainsi vouloir renoncer aux réseaux sociaux et se consacrer à une "vraie vie". Une décision à l'opposé de la vague actuelle: dans le monde, chaque seconde on enregistre 11 nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux.

Les Français passent quotidiennement en moyenne 1h20 sur les réseaux sociaux

Des réseaux sociaux qui envahissent nos jours et parfois nos nuits. Selon l'étude de "we are social", nous sommes Plus de 3 milliards de personnes à travers le monde à utiliser les réseaux sociaux chaque mois (une augmentation de plus de 13% sur un an ). Les Français eux y passent en moyenne 1h20 par jour contre 2h16 dans le reste du monde. YouTube est en tête des plateformes utilisées (69%) devant Facebook (65%), FB Messenger (41%), Instagram (26%) et Twitter (24%). Une véritable addiction pour certains comme ce lycéen de 15 ans qui compare cela à une drogue _"_on commence, on aime bien, on continue " et qui reconnait y consacrer " près de 5 heures par jour". Il avoue avoir arrêté, une fois, une semaine. " j'ai remarqué que je parlais davantage aux gens et que j'étais plus souriant" dit il, tout en précisant cependant qu'il avait recommencé.