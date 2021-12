Bafé Gomis, l'ancien joueur de l'ASSE, réitère son menu des fêtes pour 400 Ligériens dans le besoin

Un bon repas comme au restaurant sur la table des ligériens qui en ont le plus besoin. Tout au long de ce mois de décembre, 400 personnes ont pu en bénéficier, grâce à l'opération "Le plaisir de faire plaisir avec Bafé". Pour la deuxième année consécutive, l'ancien joueur de l'ASSE, Bafé Gomis, en est le généreux financeur.

Une centaine de repas livrés chaque lundi

Comme tous les lundis de ce mois de décembre, ce lundi matin il y a eu beaucoup d'agitation au restaurant Le Canopy de Saint-Etienne. Normalement, le lundi c'est jour de fermeture, mais le chef est quand même derrière les fourneaux pour concocter de bons petits plats aux Ligériens dans le besoin. "Même si c'est fatigant et prenant, cela reste une vraie satisfaction et on est content de ce qu'on a fait et de pouvoir faire plaisir" confie le chef, Abdallah Foughali. Ce lundi, voilà le menu : en entrée, velouté de lentilles à la châtaigne et à la truffe, dos de cabillaud et gratin de gnocchis à la mozzarella pour le plat, et un coulant au chocolat et aux épices de Noël en dessert.

Une fois que les plats sont prêts et emballés dans des barquettes, les bénévoles de différentes associations se les passent de main en main, pour les ranger dans de grosses caisses. Ces repas sont ensuite livrés à Saint-Chamond, dans la vallée du Gier et à Saint-Etienne. "Je pense que cette opération est un succès, en tout cas on rend les gens heureux et c'est ce qu'on cherche, car il y a beaucoup de personnes oubliées et seules" souligne Chantal Durieux présidente de France Bénévolat.

Du réconfort en cette période des fêtes

La Croix-Rouge, le Secours Populaire ou encore l'association Vivre la Vie se chargent de faire le lien avec les bénéficiaires. Ce lundi matin, les bénévoles ont distribué les menus dans le quartier de la Métare à Saint-Etienne.

C'est trop trop bon et ça donne du baume au cœur ! Ah oui, ça remonte le moral, surtout avec ce Covid !

Une vingtaine de personnes les attendait de pied ferme, comme Robert et sa femme Sandra, qui sont venus récupérer leur deuxième repas. "C'est trop trop bon et ça donne du baume au cœur ! Ah oui, ça remonte le moral, surtout avec ce Covid !". Henriette, quant à elle, a un petit mot à adresser à Bafé Gomis : _"ça fait chaud au cœur ! Il faut le remercier du fond du cœur !"_. De jolis mots de remerciement qui devraient pousser l'ancien Vert à remettre le couvert l'année prochaine.