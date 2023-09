L'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke, figure de la lutte anti corruption, en débat à Bergerac

Renaud Van Ruymbeke a instruit les plus grandes affaires financières en France

C'est l'un des magistrats les plus célèbres de France . Renaud Van Ruymbeke, qui a pris sa retraite de juge d'instruction en 2019, sera demain mercredi l'invité d'un café littéraire au palais de justice de Bergerac à partir de 18h. Renaud Van Ruymbeke, reconnu pour sa grande intégrité et sa ténacité, a instruit les plus grosses affaires financières de la République : Elf, Urba, Clearstream, les frégates de Taïwan, Kerviel, Cahuzac ou encore Balkany. C'est une figure emblématique de la lutte anti-corruption.

Figure de la lutte anti-corruption

Renaud Van Ruymbeke échangera avec le public ainsi qu'avec des magistrats et des avocats. L'évènement est organisé par l’association Le Témoin du palais, le café librairie Les Amis de la brouette de Saint-Aubin-de-Lanquais et la librairie Montaigne.

Réservation par mail : letemoindupalais@gmail.com