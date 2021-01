L'ancien maire de Charron pendant Xynthia, Jean-François Faget est mort

Jean-François Faget, 68 ans, était le maire de Charron, en Charente-Maritime, quand la tempête Xynthia avait frappé en février 2010. Traumatisé par la catastrophe, il avait démissionné quelques mois plus tard.

L'ancien maire de Charron Jean-François Faget est mort. C'est le député Olivier Falorni qui l'a annoncé ce mercredi 6 janvier 2020. Jean-François Faget avait été son directeur de campagne lors des municipales à La Rochelle. Il était surtout le maire de Charron, en 2010, quand la tempête Xynthia avait submergé une grande partie de sa commune, la plus touchée de Charente-Maritime : trois morts, (une grand-mère et ses deux petits-enfants), près de 200 maisons envahies par les eaux, 600 habitants contraints de déménager immédiatement.

Jean-François Faget, lui-même sinistré, profondément meurtri par cette catastrophe, avait démissionné de la mairie de Charron trois mois et demi plus tard, après s'être démené pour sa commune et ses sinistrés.

Il avait été l'un des rares élus locaux à reconnaître une part de responsabilité après Xynthia, regrettant d'avoir attribué des permis de construire dans les zones sinistrées, devenues des zones noires. Mais les enquêtes judiciaires qui le visaient avaient été classées sans suite par le parquet de La Rochelle.

Jean-François Faget était devenu en 2014 médiateur de la ville de La Rochelle. Fonction qu'il avait quittée en 2019 pour diriger la campagne d'Olivier Falorni pour les municipales.

Il avait 68 ans.