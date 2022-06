L'ancien maire de Périgueux dénonce la suppression du concours de chant de la Truffe

La mairie de Périgueux a décidé de supprimer le concours de la Truffe. Un choix dénoncé par l'ancien maire de Périgueux, Antoine Audi qui parle de "catastrophe". L'adjoint à la culture estime que le concept s'est essoufflé et qu'il n'a plus sa place.

Il n'y aura pas de concours de chant de la Truffe cet été en Dordogne, la Dordogne Libre l'a annoncé ce jeudi 2 juin. En suivant l'annonce de cette nouvelle, l'ancien maire LR de Périgueux, Antoine Audi a réagit via un communiqué. Le conseiller d'opposition estime que cette suppression est "une insulte aux habitants de Périgueux".

Une décision méprisante pour Antoine Audi

Antoine Audi considère qu'il y a un certain mépris dans cette décision vis à vis des évènements populaires. "Quand Périmeuh a été supprimé c'était parce que c'était la fête de la saucisse, je ne sais pas d'où vient ce mépris des gens de gauche. C'est du mépris car cela ne rentre pas dans leur grille de lecture [...] je trouve que c'est très très mauvais signal envoyé dans les quartiers. On ne peut pas se faire le chantre du vivre ensemble et supprimer ce qui est populaire". Ce concours de radio-crochet a été créé il y a près de 40 ans par Radio France Périgord et par Jean-Louis Foulquier notamment. Il a récompensé entre-autres Linda Lemay, Isabelle Boulay, Miossec ou encore Jeanne Cherhal qui a remporté le concours en 2000.

Un évènement qui n'a plus sa place selon la mairie

Pour l'adjoint en charge de la culture de Delphine Labails, Rodolphe Delcros, il n'a jamais été question de "tourner le dos à la culture populaire". L'élu considère qu'il n'y a pas lieu d'avoir de polémique car la mairie a mis en place d'autres évènements populaires : "je ne crois pas que un Eté sur les Quais, les Nuits Gourmandes, que Macadam Jazz soient des manifestations élitistes qui tourneraient le dos à une dimension populaire, bien au contraire".

La dernière édition de la Truffe remonte à 2019, avec la participation de Suzanne. Avec la crise sanitaire, les éditions 2020 et 2021 n'ont pas eu lieu. Pour cette année 2022, "l'évènement n'a pas trouvé sa place dans nos propositions" déclare Rodolphe Delcros "parmi la redistribution des évènements à Périgueux (Sinfonia, Macadam Jazz, Le festival du Livre Gourmand...)". L'élu explique également que "par rapport à la qualité, on était pas au summum ça c'est sûr même si la manifestation était très populaire mais il faut faire des choix, la politique culturelle c'est aussi faire des choix".