L'ancien palais de justice de Mayenne devrait rester sur pied

Il ne devrait finalement pas être démoli : le sort de l'ancien palais de lustice de la ville de Mayenne a été évoqué jeudi au cours d'une réunion à la sous-préfecture. Et pour le patron des Monuments historiques, pas question de raser le bâtiment.

La démolition ? C'est pourtant ce que réclamait le maire de Mayenne. L'édifice du 19ème siècle, qui est vide depuis 1992, est mal en point. "Le Justice", le bar de nuit situé au sous-sol du bâtiment a été fermé par le préfet il y a près de trois semaines pour cause de dangerosité. Et Michel Angot, le maire, lancé une procédure de péril la semaine dernière pour accélérer les choses. Mais à l'issue de la réunion, de nouvelles orientations se sont dessinées. Le directeur régional des Monuments historiques a préconisé une contre-expertise et des opérations de sondage pour confirmer la solidité des murs. Si ces tests sont positifs, le sous-sol pourrait être de nouveau exploité.

Le projet de centre commercial a également pris une autre direction : au lieu de tout raser, un projet de nouveau bâtiment avec conservation de la façade ancienne est envisagé. Une solution qui coûterait, en plus, moins cher que la sauvegarde complète du bâtiment avec rénovation intérieure.

Ce nouvelles options sont jugées intéressantes par la municipalité