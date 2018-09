Le Mans, France

Il a conseillé Eric Rochant, le réalisateur de la série qui s'immisce dans la vie des agents secrets français avec à l'affiche des acteurs de premier plan comme Mathieu Kassovitz et Jean Pierre Darroussin. " Nous avons ouvert nos portes à l'équipe du Bureau des Légendes, dans la mesure du possible, pour qu'elle puisse retranscrire l'humanité de nos agents" explique Bernard Bajolet. "Il est important aussi de justifier les moyens mis en oeuvre, cet effort, auprès de l'opinion publique. Il n' y a pas [en France] une culture du renseignement comme c'est le cas en Angleterre. C'est pourquoi, il faut trouver un moyen d'expliquer nos missions sans pour autant révéler les secrets".

Le renseignement commence là où s'arrête la diplomatie

La série montre les différentes facettes des agents secrets français. "Des hommes et des femmes qui travaillent pour l'Etat pour appuyer la politique étrangère de la France, lutter contre le terrorisme, la criminalité, la menace sur internet, la prolifération des armes de destruction massive..." Les agents de la DSGE travaillent dans le cadre de la loi française qui encadre ses missions de renseignement. " En revanche à l'étranger, la DGSE n'agit pas dans le cadre des lois des pays où elle opère sans quoi elle ne pourrait rien faire donc elle agit de manière clandestine".

La série télé Le Bureau des Légendes. La saison 4 devrait être diffusée à partir du mois d'octobre sur Canal + © Maxppp - Laurent Carre

Dans son livre Le soleil ne se lève plus à l'est (édition Plon), Bernard Bajolet revient aussi sur son passé de diplomate. Entre 1975 et 2013, il a sillonné les "points chauds" de la planète, notamment au Moyen Orient. En Syrie, Jordanie, Afghanistan ou Irak.

J'étais amené à parler à des gens qui avaient du sang sur les mains

" Je n'ai pas vraiment eu peur même si nous côtoyons parfois des personnages sulfureux. Il faut être pragmatique. La seule crainte était de ne pas pouvoir finir la mission. Dans le feu de l'action, on ne pensait pas au danger même si à chaque fois que l'on avait un rendez-vous, c'était le cas en Irak, on pouvait ne pas en revenir. On intégrait cela dans notre vie quotidienne et cela ne nous empêchait pas de dormir".

En près de trente ans de service, Bernard Bajolet a côtoyé de près quatre présidents français : François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande.