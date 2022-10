L'ancien prof d'histoire-géo est devenu curé à Clisson

Il y a une vie avant d'être curé ! Depuis trois semaines, le père Nicolas Harel, âgé de 44 ans, officie comme prêtre à Clisson, dans une paroisse qui compte huit clochers, mais il y a dix ans il enseignait l'histoire-géographie au collège-lycée Saint-Joseph-du-Loquidy, à Nantes. Après sept ans de séminaire, trois ans passés comme vicaire dans les paroisses d'Ancenis et Varades, le voilà depuis trois semaines pleinement curé.

A vocation tardive, le prêtre préfère le terme de "réponse tardive" à l'appel de Dieu. Car dès l'âge de 8-9 ans, il se pose la question de devenir prêtre. Et pendant ses dix ans de prof, il mène une bataille intérieure : "C'est dix ans de discernement, dix ans de combat parce que j'étais très heureux en étant prof. Et lorsque j'ai quitté mes élèves, je leur ai dit 'le Bon Dieu me promet d'être plus heureux en étant prêtre qu'en étant prof. Le défi, c'est pour lui car je suis très heureux en étant prof'".

Le salaire d'un prof et d'un prêtre, ce n'est pas du tout comparable !

Nicolas Harel a quitté ses élèves avec déchirement : "C'est un métier passionnant, transmettre un savoir et un regard sur le monde. En plus, j'avais une discipline sympa avec l'histoire-géo!" Pour le trentenaire à l'époque, c'est aussi quitter un confort de vie : un appartement, une voiture, les vacances scolaires... "J'avais les copies aussi, c'était moins agréable!", se souvient-il en riant. Et il ajoute : "Il y a une chute de salaire aussi. Le salaire d'un prof et d'un prêtre, ce n'est pas du tout comparable ! Mais on passe au-delà de tout ça pour communiquer la joie de croire. Et c'est source de beaucoup de bonheur."

Le Nantais fait aussi une croix sur le mariage : "J'aurais pu me marier. La situation s'est présentée mais je n'arrivais pas à m'engager en vérité avec cette personne. La question d'être prêtre était toujours présente et je ne voulais pas m'engager avec un mensonge, une question qui me travaillait au cœur et au corps, si on peut dire. On ne devient pas prêtre du jour au lendemain." La crise des vocations dans le clergé est connue depuis longtemps, que pense l'ancien prof de celle actuelle dans l'Education nationale ? "Ça me broie le cœur parce que j'ai des amis anciens collègues et je vois des conditions de travail qui ont bien évolué en dix ans et ne se sont pas forcément améliorées."

Quads je vais ouvrir l'église le matin, j'ai l'impression d'être dans les rues de Rome. Je suis un curé heureux !

Quand le père Harel prêche dans son église, il retrouve le plaisir qu'il avait à faire cours en classe : "J'enseigne toujours, mais de manière très différente, par la prédication, quand je rencontre les jeunes. Et puis, toute ma vie est un enseignement parce que je dois rayonner de la joie de Dieu." Le prof qui aimait enseigner la Révolution française à ses élèves se retrouve donc aujourd'hui curé à Clisson, la ville au parfum d'Italie : "Quand j'étais séminariste, je rêvais d'aller faire mes études à Rome. Je n'y suis pas allé mais mon évêque a fait le choix de m'envoyer ici à Clisson et quand je vais ouvrir l'église le matin j'ai l'impression d'être dans les rues de Rome et c'est magnifique. Je n'ai pas à me plaindre, je suis un curé heureux!"