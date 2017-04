L'ancien routier devient le premier triporteur de Laval

Depuis lundi, Arnaud Duval se balade et transporte les passants dans le centre-ville de Laval. Le natif de Saint-Jean-sur-Mayenne a décidé de changer de vie après avoir été routier pendant 21 ans.

Il a troqué ses 40 tonnes pour un triporteur ! Arnaud Duval n'a pas fait les choses à moitié. A 42 ans, il a quitté les routes nationales pour les rues (parfois pavées) du centre-ville de Laval. Fini le métier de routier qu'il occupait depuis 21 ans. Maintenant, place au triporteur : un vélo à assistance électrique pour transporter des personnes. "Je peux faire leurs courses, les emmener chez le dentiste, les chercher sur le pas de leur porte. C'est beaucoup plus agréable qu'avant. On rigole quand on me voit, on me dit bonjour, et quand il fait beau c'est super!", sourit le natif de Saint-Jean-sur-Mayenne.

Un changement de vie intervenu en octobre dernier. "Je suis tombé par hasard sur internet sur une photo d'un triporteur. Et j'ai dis à ma femme, c'est ça que je veux faire !", raconte-t-il. L'homme de 42 ans est donc franchisé avec une entreprise lyonnaise spécialisée, sous statut de micro-entrepreneur. "A Lyon, il y a une quarantaine de triporteurs, une cinquantaine à Paris et maintenant on essaie de mettre des franchisés partout en France comme moi. Cette semaine, on est à Evreux, La Rochelle, Saint-Brieuc, Orléans. Le grand Ouest globalement. Là dans le secteur, je suis le premier !" .

Le triporteur possède peut-être une assistance électrique, il faut quand même pédaler ! Surtout dans une ville comme Laval avec des rues "collines" comme celle des Déportés. Côté chiffres, vitesse maximale 25 kilomètres heures et le triporteur lui a coûté 10 000 euros. Et tard dans la soirée, les crampes peuvent se faire sentir. "Je suis sportif, mais le soir les jambes sont dures. Faut s'y faire !", rigole Arnaud Duval. Prochaine étape, faire de la livraison de colis. Il va bientôt démarcher les commerçants du centre-ville lavallois.

Réservations au 06 35 58 71 61

2 euros le kilomètre/personne