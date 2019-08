L'ancien rugbyman de Brive Demba Bamba aide à évacuer un immeuble en flammes à Saint-Denis

C'est une belle histoire rapportée par le journal Le Parisien. Ce lundi, l'ancien rugbyman du CA Brive Demba Bamba et des jeunes ont écourté une partie de foot pour aider à évacuer un immeuble en flammes, à Saint-Denis.

Saint-Denis, France

C'est un comportement qui a peut-être permis de sauver des vies. L'ancien rugbyman de Brive Demba Bamba et des jeunes ont écourté une partie de foot ce lundi soir, pour aider à évacuer un immeuble en flammes, à Saint-Denis. Cette histoire a été révélée par le journal le Parisien ce mardi.

Les habitants évacués à temps

Demba Bamba était à Saint-Denis pour visiter ses parents, avant de rejoindre l'équipe de France à Nice en vue du match de préparation à la Coupe du monde samedi.

En voyant le feu, lui et le reste du groupe ont appelé les pompiers, et décidé de toquer aux portes des appartements pour que les habitants évacuent les lieux.

Tout le monde a pu être évacué à temps et il n'y a pas eu de victime. Toujours selon Le Parisien, Jaklin Pavilla, la 1re adjointe au maire de Saint-Denis a félicité publiquement ces jeunes : "Le pire était possible, surtout quand on voit l'état des deux appartements touchés.", a confié l'élu à nos confrères.